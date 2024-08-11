Захарова: Зеленский превратил госаппарат Украины в «террористический движок»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский превратил остатки украинского госаппарата в «террористический движок».
Захарова напомнила, что террористическая организации ИГИЛ* ранее объявляла о себе как о государстве, пыталась ввести свою валюту.
«Зеленский же по западной указке пошёл другим путем — он превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок», — отметила она.
Зеленский долго «камуфлировал свою личину», однако «краска сошла, и террористическая сущность обнажилась», добавила Захарова.
По её словам, нападения на жилые дома, взрывы спящих мирных людей в их квартирах являются несмываемым уродством терроризма.
Ранее Захарова заявила, что атака украинских войск на Курскую область является очередным терактом.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить терроризм со стороны Украины.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.