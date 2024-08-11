Москалькова обратилась в ООН после атаки ВСУ на Курскую область

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем личном блоге, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить «терроризм» со стороны Украины в связи с атакой на жилой дом в Курской области.

— Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины, — заявила Москалькова.

По ее словам, необходимо принять меры из-за грубого и массового нарушения прав человека. Она выразила надежду, что ее обращение будет отражено в докладе УВКПЧ ООН в сентябре, следует из сообщения в Telegram-канале.

В ночь с 10 на 11 августа появилось видео падения украинской ракеты в жилой дом в Курске. На кадрах видно, как огонь охватил автомобиль во дворе и квартиры. Взрывной волной были выбиты окна и повреждены балконы. На месте работают пожарные службы города.

Врио губернатора Алексей Смирнов ранее сообщил о падении снаряда, он указал, что в ходе этого начался пожар. Мэр Курска Игорь Куцак заявил, что помимо дома повреждены рядом стоящие машины. Он пообещал оказать помощь жильцам.

Жильцов пострадавшего от падения ракеты ВСУ дома в Курске эвакуируют в пункт временного размещения.