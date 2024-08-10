В МИД отреагировали на заявление о готовности отдать Курскую АЭС

Министерство иностранных дел России опровергло подлинность видео с Марией Захаровой, которое появилось в Сети ранее. На этом видео «представитель дипведомства» якобы говорит о готовности России сдать Курскую АЭС в обмен на некоторые условия.

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«Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов продолжают активно использовать дипфейк. <…> В сеть Интернет была вброшена видеозапись, на которой официальный представитель МИД России М.В.Захарова якобы заявляет о том, что „российская сторона готова рассматривать передачу Запорожской АЭС под контроль представителей Киева взамен на добровольный выход ВСУ из Курского региона“», — говорится в сообщении.

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В МИДе назвали видео дипфейком, сделанным на скорую руку. За основу была взята видеозапись с брифинга Захаровой. В МИДе добавили, что ничего подобного представитель ведомства не говорила.

Ранее также сообщалось, что в Сети появился дипфейк с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. На видео «глава» региона призывал мужчин прийти в военкоматы и получить оружие.