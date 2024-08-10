Россия должна работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в своем Telegram-канале.

«Россия должна работать над недопущением атак на свою территорию, подобных нападению на Курскую область. Надо работать над упреждающими ударами, реализовывать те задачи, которые ставил президент Владимир Путин, говоря об условиях проведения мирных переговоров», — заявил парламентарий.

Российский дипломат заявил, что ВСУ в Курской области действуют по лекалам ИГИЛ*

Чепа подчеркнул, что речь идет о буферной зоне для обеспечения безопасности территорий РФ. Депутат также призвал подумать над тем, как осуществляется снабжение оружием ВСУ, чтобы лишить украинскую армию возможности перевозить грузы по переходам через Днепр, чтобы не было поступления вооружений.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Продвижение войск ВСУ было остановлено 7 августа.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал бои в Курской области решающей битвой. По его словам, после этого сражения «Украина падет».