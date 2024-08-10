В Крыму прокомментировали планы Киева атаковать полуостров

Попытка нападения ВСУ на территорию Крыма обернется для Украины большими потерями и поражением Киева. Об этом в беседе с РИА Новости заявил лава крымского парламента Владимир Константинов.

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"Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ", - подчеркнул он.

По словам Константинова, власти региона отслеживают ситуацию и предпринимают все необходимые меры для ответа ВСУ.

До этого американский портал Business Insider писал, что Украине для возвращения Крыма понадобятся огромные штурмовые силы, подготовленные к тому, что может стать самым тяжелым сражением в этом конфликте.

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По словам эксперта по международной безопасности из Ланкастерского университета в Великобритании Бэзила Джермонда, у России есть обширная военная инфраструктура в Крыму, которая должна быть серьезно повреждена, чтобы у Украины появился шанс вернуть полуостров.