Запад не критикует Украину за создание угрозы ядерной безопасности, сообщил в Telegram представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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По его словам, это происходит из-за политических соображений.

«Западные страны никогда не критиковали Украину за создание угроз ядерной безопасности. Они никогда не будут делать этого по политическим соображениям. Политика преобладает над ядерной безопасностью на Западе», — заявил Ульянов.

Ранее он сообщил о том, что Москва уведомила Международное агентство по атомной энергии о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область. Сохраняется напряженная ситуация, а действия Киева ставят под удар всю мировую атомную отрасль.