Провокация Киева в Курской области обернется для Украины огромными потерями, в том числе на международном уровне. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия-24".

"Достаточно, надеюсь, краткосрочная провокация завершится большим количеством потерь со стороны украинских боевиков. <…> Я очень надеюсь, что эта история достаточно быстро закончится и может быть обернута уже в конкретный негатив на международно-политическом треке в отношении украинской власти, киевского режима, который всячески был готов к всевозможным авантюрам на фоне проигрышей, которые они получают уже непосредственно на поле боя", - сказал он об атаке ВСУ на Курскую область.

В ООН прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

Дипломат отметил, что провокацией Киев нарушает все нормы международного гуманитарного права. "Когда совершаются покушения на мирных жителей, разрушаются дома, совершаются массированные обстрелы обычных поселков, то здесь, знаете, как-то запредельно уже выглядит. Никакой цели военной здесь они преследовать просто не могли", - добавил Мирошник.