Медведев пообещал, что новейшие российские танки «доедут до Рейхстага»

Бывший президент и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал сделать все возможное, чтобы российские танки «доехали до Рейхстага». Об этом он написал в социальной сети X.

Таким образом Медведев прокомментировал статью Bild о том, что ВСУ используют военную технику Германии на российской территории. Саму статью зампред Совбеза назвал «реваншистской».

В Совфеде назвали реваншизмом появление немецкой техники в Курской области

«Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью объявила о возвращении немецких танков на русскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь перед Рейхстагом в Берлине — прим. ред.)», — написал он.

Ранее Медведев назвал условие для завершения СВО.