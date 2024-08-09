Медведев пообещал появление новейших российских танков в центре Берлина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на информацию об использовании Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецкой боевой техники и пообещал, что новейшие российские танки окажутся на центральной площади Берлина. Об этом в пятницу, 9 августа, политик написал на своей странице в социальной сети X.

© Вечерняя Москва

По словам Медведева, самая современная российская боевая техника может доехать до площади перед Рейхстагом в ответ на немецкие танки, которые использовали ВСУ при атаки на Курскую область.

В Совфеде назвали реваншизмом появление немецкой техники в Курской области

Так зампред отреагировал на публикацию газеты Bild, которая сообщила об очередном появлении немецкой военной техники на русской земле спустя 80 лет.

— В качестве ответа мы сделаем все, чтобы привести новые российские танки на площадь Республики (перед зданием Рейхстага в Берлине — прим. «ВМ»), — написал политик.

Администрация Вашингтона выделила Украине новый пакет военной помощи на фоне атаки в Курской области.