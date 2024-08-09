"Абсолютный позор". РФ — о молчании руководства ООН по поводу Курской области

Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека по поводу вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область позорно, заявил постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов. Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии при Всемирной организации в Женеве.

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«Однако вот уже многодневное "гробовое молчание" со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, его главы Фолькера Тюрка, а также спецпроцедур Совета ООН по правам человека — абсолютный позор», — подчеркнул постпред.

По словам Гатилова, такая реакция руководства Всемирной организации является очередным свидетельством «предвзятого отношения к нашей стране и безразличия к судьбе ее граждан».

Ранее сообщалось, что Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека готовит обращение в международные органы и институты с требованием осудить действия Украины в Курской области как террористические.