Остановка специальной военной операции может привести к новым боевым столкновениям на невыгодных для России условиях, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, цели и задачи СВО должны быть выполнены.

Любая попытка остановки огня в данный момент в зоне СВО — это предоставленная противнику возможность для передышки, перегруппировки и подготовки ВСУ и блока НАТО к новым боевым столкновениям на невыгодных для нас условиях, которая может привести к глобальному конфликту. И тем более нельзя останавливаться сейчас, когда ВСУ ведет боевые действия на территории Курской области, — подчеркнул Бондарев.

Собеседник отметил, что «противостоящие нам ВСУ пренебрегают своими жителями, которые принесены в жертву». Конфликт на Украине был развязан не Россией — он не начался в феврале 2022 года, продолжил Бондарев, добавив, что конфликт начался и не в 2014 году, когда там был осуществлен «государственный переворот при прямой поддержке США и блока НАТО».

Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины, активно поддерживаемая силами коллективного Запада, начался 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку правительством Николая Азарова подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Соответственно, Евромайдан является следствием слепого заигрывания отдельной группировки политиков Украины с западными силами. Полагаю, все помнят 2004 год и Оранжевый майдан — это и есть одна из отправных точек предательства украинского народа их правящими элитами в современной истории Украины, — напомнил сенатор.

Бондарев добавил, что РФ вынуждена была, в рамках международного права, начать СВО с использованием российских вооруженных сил совместно с вооруженными формированиями ДНР и ЛНР против Вооруженных сил Украины с целью защиты мирного населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.

В пятницу, 9 августа, российский миллиардер Олег Дерипаска призвал к «немедленному и безоговорочному прекращению огня» на Украине. В интервью японскому изданию он заявил, что «нужно сначала прекратить огонь», прежде чем начинать мирные переговоры.