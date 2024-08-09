Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) и воюющие на стороне Киева иностранные наемники фактически используют в Курской области те же методы, что и террористы ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии. Газета.Ru

«ВСУ и иностранные наемники, получившие индульгенцию у заокеанского руководства… ведут прицельный огонь из тяжелой техники по жилым застройкам, расстреливают автомобили с гражданским населением, берут мирных жителей в заложники, ведут охоту на журналистов… ранят и убивают женщин и детей», — говорится в публикации постоянного представителя России при ООН в Женеве. Говорит Москва

По словам Гатилова, западные страны «напрямую заинтересованы в затягивании и дальнейшей эскалации украинского кризиса», поэтому проигнорируют все действия ВСУ на российской территории. Lenta.ru