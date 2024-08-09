«Росатом» уменьшит количество персонала Курской АЭС-2 из-за режима ЧС

Из-за введенного в Курской области режима ЧС федерального уровня будет временно уменьшено количество строителей на Курской АЭС-2. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил генподрядчик строительства компания «Атомстройэкспорт» (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом»)

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— В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2, — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Уточняется, что специалисты, которые остались на стройплощадке, ведут работы в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно.

В Курчатове, где находится Курская АЭС, напряженная ситуация. В нескольких десятках километров от города идут боевые действия.

В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины обстреляли город Суджу в Курской области. После этого отряды ВСУ попытались прорваться на территорию региона.