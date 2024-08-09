Россия направила Нигеру просьбу о помощи в связи с захватом заложников

Россия направила властям Нигера просьбу о помощи в связи с информацией о захвате террористами в стране двух российских граждан. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ относительно захвата заложников в Нигере. Lenta.ru

По ее словам, 18 июля на юго-западе Нигера в районе населенного пункта Мбанга (регион Тиллабери) террористы «Группы поддержки ислама и мусульман» (ГПИМ), аффилированной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), напали на геологов, выполнявших работы по разведке полезных ископаемых, и их охрану. Газета.Ru

Дипломат отметила, что террористы убили несколько местных военных и похитили четырех человек, после чего в соцсетях появилось видео с двумя из них. Один из них представился как Олег Грет, другой — как Юрий, добавила она. По ее словам, пока нет информации о требованиях боевиков. News.ru