Россия направила Нигеру просьбу о помощи в связи с захватом заложников

Россия направила Нигеру официальную просьбу об оказании помощи в связи с захватом в заложники предположительно двух сотрудников российской компании, по имеющимся сведениям, один из них является гражданином РФ, другой - Украины. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"18 июля на юго-западе Нигера в районе н. п. Мбанга (регион Тиллабери) террористы Группы поддержки ислама и мусульман (ГПИМ), аффилированной с "Аль-Каидой" (террористическая группировка, запрещенная в РФ - прим. ТАСС), совершили нападение на геологов, осуществлявших работы по разведке полезных ископаемых, и их охрану. В результате четыре человека были похищены, погибли несколько нигерских военнослужащих, - отмечается в тексте. - 2 августа в соцсетях появилось видео с двумя заложниками. Один из них представился как Олег Грет, другой - как Юрий (по имеющимся сведениям, Грет является гражданином России, а Юров имеет украинское гражданство). По словам похищенных, они работали в Нигере как сотрудники российской компании и "были задержаны" ГПИМ. О выдвижении террористами каких-либо требований геологи не сообщили".