Аспекты борьбы с терроризмом стали темой оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. О планах обсудить эти вопросы глава государства объявил в начале прошедшей в очном режиме в подмосковной резиденции Ново-Огарево встречи. ТАСС

«Сегодня в повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом», – сказал Путин. Деловая газета «Взгляд»

Как уточняет пресс-служба Кремля, с докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников. Lenta.ru