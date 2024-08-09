Замглавы Чукотки решил отправиться на СВО

Первый заместитель губернатора Чукотского автономного округа Рахим Исаев решил отправиться в зону боевых действий на Украине в качестве добровольца. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владислав Кузнецов.

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Он отметил, что Исаев является настоящим патриотом России. Заместителю губернатора доводилось работать на территории Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Более того, с 2023 года он принимал участие в управлении подшефной территории Чукотки в ДНР и контролировал ход организованных здесь восстановительных работ.

«Сейчас он отправляется в зону СВО защищать Родину. Со своего поста не уходит, остается в нашей команде», — подчеркнул Кузнецов.

В конце мая в зону специальной военной операции отправился руководитель администрации главы и правительства Республики Дагестан Алексей Гасанов. Глава региона Сергей Меликов рассказал, что с февраля 2022 года чиновник несколько раз обращался к нему с просьбой отпустить на фронт. В конце концов Гасанову разрешили присоединиться к Вооруженным силам РФ, но ему пришлось покинуть занимаемый пост.