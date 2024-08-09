Украинские власти, которые начали демонтаж мемориально-скульптурного комплекса «Холм Славы» в Ивано-Франковской области, сами славы не получат. Как сообщает газета «Известия», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© РИА Новости

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в Калуше начался демонтаж «Холма Славы». Его установили в честь советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. С памятника уже убрали надпись «1941-1945» с гранитной стелы, а рабочие начали демонтаж титанового обелиска. Политик подчеркнул, что народ, не знающий своей истории, «обречен на ее повторение».

«Славы в этом месте не будет», — прокомментировала дипломат решение украинских властей.

Напомним, что на Украине регулярно сносят памятники советских времен, а также переименовывают улицы. В частности, накануне глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что в области демонтировали абсолютно все советские монументы.