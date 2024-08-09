В законе хотят закрепить функциональные пищевые продукты

Сегодня в правовом поле отсутствуют упоминания о функциональных пищевых продуктах, свойства которых выходят за рамки обычного питания. Помимо насыщения организма полезными веществами, они, в отличие от обычных съестных припасов, оказывают позитивное влияние на одну или несколько функций того или иного органа. Поэтому в законодательстве целесообразно прописать понятие функциональных продуктов и, возможно, выделить отдельную товарную группу, чтобы можно было оказывать производителям господдержку. Это поможет сделать здоровое питание доступнее для россиян, которые при ежедневном употреблении инновационных ингредиентов станут меньше болеть и дольше жить. О необходимости разработки соответствующей нормативной базы сообщил первый зампред Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин 8 августа.

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Отсутствие федеральных законов и точных понятий мешают четко определить, что такое функциональные продукты питания, зачем они нужны и кто их может производит, что в свою очередь не позволяет пока вести речь и емкой государственной поддержке. Главным правовым документом на сегодня стали слова Указа Президента РФ о необходимости технологической независимости, напомнил Сергей Митин. Документ относит технологии специализированного, лечебного и функционального питания для здоровья и сбережения к критически важным для России.

«Мы совершенно уверены, что вопрос лечебного, качественного, безопасного, сбалансированного питания сегодня чрезвычайно актуален. Этой проблемой в Совете Федерации занимается наш комитет и комитет социального развития, учитывая, что питание имеет определяющую роль в формировании здоровья, поддержки качества жизни людей», — уточнил сенатор.

Он добавил, что поиск методов, позволяющих улучшить состояние организма человека, привел к появлению новой отдельной группы продуктов питания, обладающих не только определенными питательными свойствами, но и оказывающими целенаправленное действие на функциональную активность организма человека, стимулируя его работоспособность.

Вопросами здорового питания, напомнил Митин, Совфед занимается последовательно: помимо решения проблем детского питания ранее были сформированы законодательные основы по органическим продуктам. Соответствующий закон действует с 2020 года. Сегодня уже в 60 регионах выпускают несколько сотен наименований такой полезной еды.

Еще один позитивный пример: одобренный 2 августа Советом Федерации закон о фермерской продукции, который после подписания президентом вступит в действии с 1 марта 2025 года. В этом плане функциональное питание тоже должно найти свое место в правовом поле, подчеркнул Митин.

Тем более, что мы серьезно отстаем от мировых лидеров по его производству. К примеру, функциональное питание в общем объеме пищевой продукции в США занимает 30-35 процентов, до 50 процентов его доля доходит в Японии, 15-25 процентов — в странах ЕС. В России доля произведенных чудо-продуктов пока не превышает одного процента.

Пока законодатели не определились, каким образом зафиксировать в правовом поле продукты, укрепляющих здоровье и способствующие долголетию. Как пояснил «Парламентской газете» Сергей Митин, возможно, это будет закон, но есть вероятность, что ограничатся коррекцией технического регламента.

«Нужно прежде понять — нужен закон или нет? Уже идет работа по изменению 21-го технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Кроме того, существуют ГОСТы. Они старые. Им около 20 лет. Не все они могут определять. Но надо их поднять, посмотреть, возможно, необходимо актуализировать. И нужно понять, как это связано с изменениями, которые вносятся в технический регламент. После этого уже говорить: устраивает ли итог всех заинтересованных в этой проблеме или необходим все-таки нормативный акт на более высоком уровне в виде федерального закона. Если он необходим и мы сумеем его сформулировать, значит выйдем с таким проектом», — пообещал замглавы аграрного комитета.

Он резюмировал, что смысл всех законодательных инициатив в этой сфере направлен на оздоровление населения и увеличение продолжительности жизни. Но для того, чтобы институт функционального питания правильно работал, для начала необходимо определить термин, наполнить его содержанием и «провести его по всем вертикалям нормативно-правых актов, которые существуют».