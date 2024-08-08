Военнослужащие ВСУ при атаке на приграничные районы Курской области применяют западное оружие, рассказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишет РБК.

По данным портала, дипломат сообщил о вооружениях ВСУ во время заседания ООН.

По его оценке, украинские военные во время акции применяют «террористические» методы.

«Сейчас мы воочию наблюдаем их [методы] в ходе террористического нападения украинских боевиков в Курской области, совершаемого при помощи поставляемого Западом оружия», — подчеркнул Полянский.

Напомним, что утром 6 августа украинские вооруженные формирования пересекли госграницу в Суджанском и Кореневском районах. Российские военные и пограничники остановили их и начали планомерное вытеснение из региона. Потери противника за первые двое суток превысили 600 человек.