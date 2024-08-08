Полянский: ВСУ в ходе акции под Курском используют западное оружие
Военнослужащие ВСУ при атаке на приграничные районы Курской области применяют западное оружие, рассказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишет РБК.
По данным портала, дипломат сообщил о вооружениях ВСУ во время заседания ООН.
По его оценке, украинские военные во время акции применяют «террористические» методы.
«Сейчас мы воочию наблюдаем их [методы] в ходе террористического нападения украинских боевиков в Курской области, совершаемого при помощи поставляемого Западом оружия», — подчеркнул Полянский.
Напомним, что утром 6 августа украинские вооруженные формирования пересекли госграницу в Суджанском и Кореневском районах. Российские военные и пограничники остановили их и начали планомерное вытеснение из региона. Потери противника за первые двое суток превысили 600 человек.