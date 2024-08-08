Путин разрешил полиции выдворять из России иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий полицию правом административного выдворения иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее выдворять иностранцев могли только судьи и работники пограничной службы. Согласно новому закону, выдворяемые лица будут сначала отправлены в спецучреждение. Там они могут провести не более 48 часов, однако этот срок может быть продлен по ходатайству должностного лица из МВД или ФСБ. В таком случае срок может быть продлен до 90 суток.

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Кроме того, правом выдворять иностранцев из России, согласно новой норме, наделяются главы МВД, руководители территориального органа МВД, руководители ФСБ РФ, руководители пограничной службы и их заместители.

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