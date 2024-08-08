Санду обвинили в давлении на оппозицию

Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров обвинил президента Молдавии Майю Санду в давлении на руководство автономии и намерении расколоть молдавское общество. Об этом он заявил на брифинге в связи с санкциями, которые ввел против него, а также других руководителей Гагаузии и оппозиционных политиков молдавский межведомственный наблюдательный совет, подчиняющийся правительству.

"Вместо того чтобы защищать граждан и их конституционные права, президент Майя Санду делит жителей на "своих" и "чужих". Всех, кто не согласен с ее взглядами, власти подвергают санкциям и даже репрессиям. Считаю, что своими действиями в отношении оппозиции Санду пытается скрыть собственные неудачи. За четыре года правления Санду и ее команды жизнь в стране не улучшилась, а наоборот - значительно ухудшилась по всем направлениям," - сказал Петров. Он назвал решение властей о блокировке счетов оппозиционерам "необоснованным и противоречащим законам страны".

Петров напомнил, что ранее был внесен в санкционный список ЕС по просьбе властей Молдавии, но обжаловал это решение в суде.

"Что касается европейских санкций, у меня были изъяты активы, недвижимость и финансовые сбережения без каких-либо законных оснований. Все конфискованные компании и имущество были официально задекларированы. Конечно, я это так не оставлю. Идут суды в Бельгии. Я оспариваю это решение", - сказал Петров.

Ранее власти Молдавии приняли решение заблокировать фонды и экономические ресурсы, принадлежащие 11 лицам, которые с их подачи находятся под международными санкциями. Среди них лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер, зампредседателя исполкома Гагаузии Петров, кандидат на выборах мэра города Бельцы Арина Коршикова, экс-депутат Мария Албот, лидер ассоциации "Народный щит" Кирилл Гузун, администратор телеканалов "Орхей ТВ" и "ТВ 6" Думитру Китороагэ, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. Также в этом списке оказались граждане России Игорь Чайка и Дмитрий Милютин.