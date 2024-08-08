Мишустин дал поручения правительству после атак ВСУ на Курскую область

Жителей эвакуируют из небезопасных территорий в Курской области в пункты временного размещения в соседних областях. Им оказывается медицинская помощь при необходимости. Об этом заявил председатель Правительства Михаил Мишустин на внеочередном заседании по атаке ВСУ в Курской области. Ura.Ru

«Прошу всех вице-премьеров, министров круглосуточно оставаться на связи»,— сказал Мишустин на заседании кабмина. RT на русском

«Обстрелам, как вы знаете, подверглись гражданские объекты, жилые дома, машины скорой помощи. И, конечно, сейчас важно поддержать жителей региона. Все ведомства активно работают. Идет эвакуация людей из небезопасной местности в специально созданные пункты временного размещения, которые находятся в том числе и в соседних областях. При необходимости им предоставляется лечение, в том числе при участии специалистов федеральных медицинских учреждений», - добавил он. ТАСС