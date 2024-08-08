Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на военкора ВГТРК Евгения Поддубного, заявила, что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание. RT на русском

«Боевики террористического режима Зеленского ведут настоящую охоту на российских представителей СМИ и военкоров, чьи репортажи являются документальным свидетельством зверств украинских вооруженных формирований против мирных граждан», - отметила дипломат. ТАСС

Ранее стало известно, что военкора ВГТРК доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Газета.Ru