Путин объявил о выплате покинувшим жилье из-за атак ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин объявил о разовой выплате по 10 тыс. рублей всем, кто покинул жильё из-за украинских атак в Курской области.

Об этом он сказал во время беседы по видеосвязи с временно исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым.

«Будем считать, что решение о единовременной выплате в 10 тыс. рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. Необходимые ресурсы будут направлены», — сказал российский лидер.

7 августа Смирнов доложил Путину об обстановке в регионе. Глава региона отмечал, что Курская область героически противостоит атакам украинских нацистов.