Путин: ситуация в Курской области требует мужества и собранности

Сложившаяся ситуация в Курской области требует мужества и собранности от руководителя региона, заявил президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Алексеем Смирновым.

"Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее, хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти", - обратился Путин к Смирнову. Встреча прошла в формате видеоконференции.

По словам врио губернатора, оперштаб региона круглосуточно координирует ситуацию в регионе.

Смирнов добавил, что работа по эвакуации людей в регионе шла круглосуточно, продолжается и сейчас, в пунктах временного размещения есть места. При этом вывозить жителей приграничных районов будут и автобусами, и железнодорожным транспортом.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал верховного главнокомандующего, что в атаке на Курскую область участвовали около тысячи украинских военнослужащих. Ранним утром шестого августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.