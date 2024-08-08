Захарова заявила, что боевики режима Зеленского ведут охоту на военкоров РФ

Боевики режима украинского лидера Владимира Зеленского ведут настоящую охоту на российских представителей СМИ и военкоров. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с покушением на военкора Евгения Поддубного.

"Боевики террористического режима Зеленского ведут настоящую охоту на российских представителей СМИ и военкоров, чьи репортажи являются документальным свидетельством зверств украинских вооруженных формирований против мирных граждан", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, с молчаливого согласия Запада и подконтрольных ему правозащитных структур "киевский режим фактически объявил безоружных сотрудников СМИ своими приоритетными целями, при этом открыто этим бравирует".

"В соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I журналисты приравнены к гражданскому населению и пользуются защитой от нападений. Несоблюдение этих норм представляет собой серьезное нарушение режимом Зеленского международного гуманитарного права", - добавила она.

"Требуем от профильных международных организаций незамедлительной реакции и решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима", - подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.

Захарова указала, что виновные в посягательстве на жизнь военкора Поддубного понесут неотвратимое наказание. "Как неоднократно подчеркивали, Следственный комитет России тщательно фиксирует все преступления киевской клики. На основании собранных доказательств российские суды выносят приговоры неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан, в том числе в отношении работников СМИ. Уверены, что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание", - заключила официальный представитель МИД РФ.