Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях применения гаджетов в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь нарушение военнослужащими в зоне спецоперации запрета на ношение гаджетов будет наказываться арестом на 10 суток. К устройствам относятся те гаджет, которые позволяют распространять фото, видео, аудио и геолокацию.

При этом ответственность не будет распространяться на те электронные устройства, которые служат для исполнения боевых задач.

Госдума приняла указанный законопроект 24 июля в третьем чтении. Инициативу раскритиковал депутат Максим Иванов, назвавший ее вредной. Парламентарий заявил, что опасения, связанные с использованием гаджетов на СВО, преувеличены.

31 июля депутат Максим Иванов сообщил, что Госдума примет принципиальную поправку в данный закон. Парламентарий отметил, что он выслушал мнение многих командиров и назвал их критику аргументированной.