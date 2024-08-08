Сенатор Карасин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что атаки ВСУ на Курскую область связаны с тем, что Владимир Зеленский пытается «показать свою дееспособность». Об этом Карасин написал в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, атака ВСУ на Курскую область показывает «кровожадную суть» украинской власти, а само наступление призвано показать «дееспособность» Зеленского. Карасин также добавил, что ВСУ не останавливаются перед убийством гражданских, так как «страшные преступления выглядят решительнее».

«Понятно, чего добивается этой провокацией Зеленский. Ему сейчас чрезвычайно важно показать западным хозяевам собственную дееспособность. При этом, в традициях украинских нацистов времен Второй мировой войны, ВСУ не останавливается перед убийством гражданских лиц и детей. Чем страшнее преступления, считают в Киеве, тем более решительными выглядят их действия в глазах кураторов из США и НАТО», — написал он.

Напомним, что ранее ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в приграничье начались боевые столкновения.