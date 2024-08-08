В Госдуме призвали привлечь к ответственности «сливших инсайды» о Поддубном

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением привлечь к ответственности тех, кто "слил" в интернет неверные "инсайды" относительно жизни и здоровья военного корреспондента Евгения Поддубного. Своей инициативой Хамзаев поделился в беседе с РИА Новости.

"Я предлагаю привлечь к ответственности всех тех, кто вчера решил слить в сеть "инсайды" вокруг жизни и здоровья военкора ВГТРК Евгения Поддубного", - подчеркнул он.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале "Газеты.Ru".

После атаки Поддубного доставили в больницу в Курске. Его состояние оценивалось как тяжелое. Днем 8 августа военного корреспондента доставили в Москву для продолжения лечения в НИИ имени Н. В. Склифосовского.