Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что слова из Киева о том, что целью атаки ВСУ в Курской области является попытка усилить позиции Украины на потенциальных переговорах, не является аргументом для Москвы, ВС РФ продолжат выполнять поставленные задачи. Так депутат прокомментировал слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. Газета.Ru

Парламентарий заверил, что Вооруженные силы России «шаг за шагом освобождают русские земли от нацистской чумы». Он выразил уверенность, что «враг будет разбит, и земля наша будет очищена от вот этой скверны, которая пыталась воевать с мирным населением». Lenta.ru

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атака ВСУ на Курскую область якобы окажет положительное влияние на потенциальные мирные переговоры и укрепит позиции Киева. Он считает, что любые компромиссы Москва воспринимает как слабость. По его словам, усиление переговорных позиций Украины следует достичь «повышением цены войны». News.ru