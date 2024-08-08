Медведев сравнил конфликт в Южной Осетии со спецоперацией

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция на Украине закончится безусловной победой России, как и операция по принуждению Грузии к миру в 2008 году. Как сообщает ТАСС, об этом он написал на своей странице в X.

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Медведев отметил, что в 2008 году Россия защитила народ и отстояла свои интересы после нападения на Южную Осетию со стороны на тот момент действующего президента Михаила Саакашвили. Политик назвал его фриком.

«Текущая военная кампания также закончится безусловной победой России», — написал политик в годовщину начала конфликта.

Напомним, что конфликт в Южной Осетии произошел 8 августа 2008 года. В ночь с 7 на 8 августа Грузия ввела войска в объявившие о независимости территории и обстреляла Цхинвал, после чего Медведев, на тот момент бывший президентом, заявил о вводе войск в зону конфликта. 26 августа РФ признала Южную Осетию в качестве независимого государства.