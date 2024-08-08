В МИД РФ заявили о попытках США накалить ситуацию у российских границ

Москва отмечает активизацию попыток США и союзников воспользоваться внутрирегиональными противоречиями и накалить ситуацию у границ России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, посвященном годовщине августовских событий 2008 года на Кавказе.

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В августе 2008 года обстрелы российских военных-миротворцев в Южной Осетии, а затем вторжение грузинской армии в республику, привели к ответным действиям Москвы и операции по «принуждению Грузии к миру». Операция завершилась признанием Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. Однако Грузия по-прежнему не признает и Абхазию, и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

Захарова напомнила, что «ничем не спровоцированный характер грузинской агрессии» был официально подтвержден, в том числе и в докладе Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, созданной под эгидой ЕС.

«В целях обеспечения прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии в октябре 2008 года были запущены Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Во многом благодаря этой переговорной площадке и созданным под ее эгидой механизмам взаимодействия между сторонами удается поддерживать относительное спокойствие на границах трех государств, оперативно купировать возникающие там очаги напряженности», - заметила она.

При этом, по словам дипломата, особенно актуально в настоящее время задействовать весь потенциал дискуссий для выработки соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой.

«Актуальность этих задач в последнее время лишь возрастает по мере активизации попыток Вашингтона и его союзников воспользоваться внутрирегиональными противоречиями с явной целью накалить ситуацию у российских границ. При этом в своем cтpeмлении «досадить» России западники забывают об интересах государств региона, ставя под угрозу их безопасное и достойное существование», - констатировала официальный представитель МИД РФ.

В МИД России обратили внимание на готовность Москвы «и далее взаимодействовать с теми, кому по определению не может быть безразлична судьба Южного Кавказа», в том числе помогать налаживанию диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом.