Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, когда Москва завершит спецоперацию на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Медведев заявил, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область России следует продвигаться вглубь территории Украины. По его мнению, теперь об этом можно говорить «в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов».

Зампред Совбеза также назвал условие для завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что это произойдет при выгодных и приемлемых для России обстоятельствах.

Медведев перечислил причины операции ВСУ в Курской области

«Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу. Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным», — заключил он.

7 августа глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли 54 единицы бронированной техники, включая семь танков.