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Захарова назвала цели США на Южном Кавказе

США намерены подчинить систему государственного управления и контролировать ресурсную базу на Южном Кавказе. Об их целях заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова назвала цели США на Южном Кавказе
© РИА Новости

Ранее США решили помочь Армении «отказаться» от России. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что значительная часть армян хочет дистанцироваться от Москвы из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Захарова прокомментировала его заявление, подчеркнув, что Вашингтон и Европа вмешиваются во внутренние дела стран в попытке оторвать южнокавказские республики от России. По ее словам, речь идет и об Армении. Под благими предлогами США стремятся «подмять под себя» не только систему госуправления, но и использовать транзитный потенциал, добавила она.

Политика
Мария Захарова
МИД России