Захарова назвала цели США на Южном Кавказе

США намерены подчинить систему государственного управления и контролировать ресурсную базу на Южном Кавказе. Об их целях заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Ранее США решили помочь Армении «отказаться» от России. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что значительная часть армян хочет дистанцироваться от Москвы из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Захарова прокомментировала его заявление, подчеркнув, что Вашингтон и Европа вмешиваются во внутренние дела стран в попытке оторвать южнокавказские республики от России. По ее словам, речь идет и об Армении. Под благими предлогами США стремятся «подмять под себя» не только систему госуправления, но и использовать транзитный потенциал, добавила она.