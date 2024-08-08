Нарышкин рассказал о работе вернувшихся после обмена россиян

Вернувшиеся после обмена граждане России немножко отдохнут и продолжат работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

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«Мы встретили своих коллег, они на родной земле. Им нужно будет немножко отдохнуть и продолжить работу», - заявил он.

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Так Нарышкин прокомментировал обмен заключенными между Россией и странами НАТО.

1 августа ФСБ сообщила, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран Североатлантического альянса. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством.