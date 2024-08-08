Реакция американских властей на нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область возмутительна, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

© пресс-служба Посольства России в США

По его словам, речь идет о публичном заявлении властей США «в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории Российской Федерации». Дипломат отметил, что от чиновников из Вашингтона не прозвучало «ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии».

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Антонов призвал Вашингтон прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» украинских неонацистов.