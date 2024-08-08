Посол России призвал США прекратить поставки оружия Украине
Американские власти должны прекратить поставки оружия Украине и «одернуть» неонацистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.
Так он отреагировал на вылазку украинских Вооруженных сил в Курскую область.
«Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" неонацистов из ВСУ», - заявил дипломат.
Антонов указал, что российские границы являются священными и никто из террористов не уйдет от возмездия.
Стало известно, какие боеприпасы получит Киев
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. В настоящее время их продвижение вглубь российской территории остановлено.