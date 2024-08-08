Российский посол назвал действия ВСУ в Курской области террористической акцией

Попытка провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является террористической акцией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в Telegram-канале дипломатической миссии.

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По словам дипломата, никто не скрывает, что при атаке украинских войск применялось американское оружие. Он назвал вылазку ВСУ террористической акцией.

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«Украинские действия — очевидная террористическая акция», — сказал он. Антонов напомнил, что нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России.

Массированной атаке Курскую область подвергли 6 августа. После мощного обстрела 300 бойцов ВСУ, а также 11 танков и порядка 20 боевых бронированных машин попытались прорвать границы России в районе поселений Николаево-Дарьино и Олешня.