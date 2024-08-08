Соединенные Штаты с особым цинизмом пытаются делать вид, что не имеют никакого отношения к атаке Вооруженных сил Украины в Курской области и ничего не знали про агрессивные планы Владимира Зеленского, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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По его словам, малоправдоподобно, что явно спланированная массированная атака и ракетные удары по территории РФ обошлась без участия инструкторов Запада.

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«Факт остается фактом: марионеточный киевский режим до сих пор держится исключительно за счет военно-финансовой поддержки Вашингтона и Брюсселя. И попытки отмежеваться от шайки Зеленского, изобразив полную неосведомленность, вряд ли кого смогут обмануть», - заявил парламентарий.

Слуцкий отметил, что за каждым военным преступлением «укронацисткой хунты» стоит коллективный Запад.

«И все те, кто создал на Украине антироссийский плацдарм, кто инструктировал и поставлял оружие бандеровскому режиму - прямые соучастники убийств мирных граждан в Курской области», - подчеркнул депутат.

Ранее пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти хотят узнать больше у Киева о их целях вылазки в Курскую область. При этом она отметила, что Вашингтон поддерживает действия Украины.