Россия выразила протест посольству Японии
МИД России сообщил, что Москва выразила протест посольству Японии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского дипломатического ведомства.
Отмечается, что причиной протеста стало проведение японо-американских учений поблизости от российских границ. Как сообщили в МИД, российская сторона указала на «категорическую недопустимость провакационной активности», которая будет восприниматься Кремлем как угроза безопасности.
Японию заподозрили в попытке навредить России
«Седьмого августа посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением 18-26 июля совместных японо-американских учений Orient Shield, в том числе в районах острова Хоккайдо, расположенных в непосредственной близости к границам Российской Федерации. <...> Выражено предупреждение о принятии адекватных контрмер по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России», — сказано в сообщении МИД.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Япония хочет нанести вред связям с Россией своими попытками войти в Центральную Азию.