Японию заподозрили в попытке навредить России

Япония пытается расширить свое влияние в центральноазиатском регионе, преследуя политические, а не экономические цели, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. В комментарии на сайте ведомстве она отметила, что Центральная Азия находится в тысячах километров от "страны восходящего солнца".

"За попытками Японии видим не экономический интерес, а продиктованное установками демадминистрации в Вашингтоне стремление нанести ущерб формировавшейся на протяжении десятилетий системе хозяйственных связей стран этого региона с Российской Федерацией", - добавила Захарова.

По ее словам, японская сторона хочет подключить центрально азиатские страны к идеологии Запада, которая носит антироссийских характер. Захарова подчеркнула, что в России рассчитывают на понимание ситуации в государствах региона.