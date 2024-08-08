В Финляндии назвали возможные сроки обсуждения открытия КПП на границе с РФ

Финляндия может вернуться к вопросу открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией осенью, допустила глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен, передает портал Yle.

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Как отметила политик, пока граница с РФ закрыта. Вопрос, вероятно, будет вновь рассмотрен осенью, назвала она возможные сроки обсуждения открытия КПП.

Финляндия размещает на границе с РФ бытовки для собеседований с беженцами

Ранее премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что Финляндия может «осторожно» открыть КПП на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. Парламент поддержал закон об отказе беженцам в убежище. По словам Орпо, тысячи россиян ждут возможности попасть на территорию Финляндии.