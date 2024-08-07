Совершенные в последние дни атаки ВСУ на мирные населенные пункты игнорируются Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя диверсию украинских военных на территории Курской области. Российская газета

«Все это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов, уверенных, что любое злодеяние сойдет им с рук», — отметила Захарова. ТАСС

«Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима», — подчеркнула дипломат, добавив, что «все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада». Lenta.ru