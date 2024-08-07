Освободившийся из колонии Никита Белых нашел работу

Бывший губернатор Кировской области и депутат законодательного собрания Пермского края Никита Белых стал заместителем генерального директора АО «Кондитерская фабрика «Пермская». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информированный источник. Газета.Ru

Источник газеты уточнил, что он занял должность замгендиректора по корпоративным вопросам. От самого Белых комментариев по этому поводу не поступало. Однако ранее он говорил, что нашел новую работу и с 8 июля приступит к обязанностям. Lenta.ru

В июне 2024 года его освободили после восьми лет заключения. Ura.Ru