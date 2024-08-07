Захарова оценила последствия поставок истребителей F-16 Украине

Поставки истребителей F-16 Украине не станут панацеей, которая повлияет на ход боевых действий, на что рассчитывают в Киеве, говорится в заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое опубликовала пресс-служба министерства. News.ru

«Поставки истребителей F-16 для ВСУ не станут той самой «волшебной таблеткой», на которую так рассчитывают в Киеве. Они не смогут повлиять на ситуацию в зоне боевых действий..», — пояснила Захарова. Вечерняя Москва

4 августа Владимир Зеленский объявил, что F-16 прибыли на Украину, украинские летчики уже начали их использовать. Он сказал, что самолетов и пилотов мало, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются. Газета.Ru