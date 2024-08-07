Путин поставил условие для ухода в отпуск членов правительства

Президент России Владимир Путин заявил, что отпуск членов правительства и чиновников не должен оказывать влияние на работу исполнительных органов власти. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время совещания с кабмином. По словам Путина, отпуск является законным правом каждого человека, но уход на отдых членов правительства не должен оказывать влияние на работу властных структур.

«Мы ни на одну секунду не должны прерывать работу соответствующих органов в целом. Надеюсь, что руководство правительства отработало все, что касается графика отпусков. Взаимозаменяемость должна быть обеспечена», — заявил Путин.

Он также добавил, что будет находиться на «постоянном контакте» с членами правительства.

«Я с вами буду на постоянной связи. На постоянной», — подчеркнул президент.

Напомним, что 7 августа Путин провел совещание с членами правительства.