Западные страны с опозданием отреагируют на диверсию украинских формирований в Курской области, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о молчании союзников Киева в связи с событиями в приграничном регионе.

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Реакция Запада всегда запоздалая и невнятная, а наша реакция совершенно понятна и сформулирована президентом Григорий Карасин российский сенатор

«Это грубая, масштабная провокация Украины, которая тем самым хочет показать свою значимость и военную мощь, которых у нее нет. На самом деле они воюют иностранным оружием за иностранные деньги и за чуждые себе идеи. Это типичный пример агрессивного поведения загнанного в угол политика и его политического клана», — сказал сенатор.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются вторые сутки. Они начались 6 августа, когда украинские силы попытались прорваться через границу. Диверсанты обстреливали населенные пункты, а также использовали тяжелую технику. Среди мирных граждан десятки пострадавших, есть жертвы.

Президент России Владимир Путин днем 7 августа впервые прокомментировал случившееся.

«Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», — заявил он.

Западные официальные лица, а также украинская сторона пока не высказывались о происходящем.