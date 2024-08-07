Освободившийся из колонии Никита Белых нашел работу

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых нашел себе место в АО «Кондитерская фабрика "Пермская"». По информации источника «Коммерсантъ», политик получил должность заместителя гененерального директора по корпоративным вопросам.

Белых освободился из колонии 21 июня. Он отбывал наказание за взятку. После чего вернулся в Пермь. На фабрике комментарии давать отказались, связаться самим политиком изданию не удалось.

Кондитерская фабрика «Пермская» — одно из старейших предприятий. Выручка в 2023 году составила 1,1 миллиард рублей, чистая прибыль — 63 миллиона.

Ранее президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал произошедшие в Курской области события и заявил, что украинские власти предприняли очередную масштабную провокацию.