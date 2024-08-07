Киевские власти рассчитывали посеять панику и показать подобие активности на фоне провалов на фронте. Так в официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Курскую область. Газета.Ru

«Своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. Очевидно, что и здесь расчеты неонацистов не оправдались», - указала дипломат. ТАСС

Утром 7 августа Минобороны РФ сообщило, что продолжается операция по уничтожению формирований ВСУ, которые пересекли границу России и вошли в приграничные районы Курской области. Между тем, по данным Telegram-канала Mash, ожесточенные бои идут в районе города Суджи. Есть погибшие среди мирных жителей. Источники сообщили, что население эвакуируется. News.ru